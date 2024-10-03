Большой театр озарило море огней в ходе выступления Гагариной на гала-концерте ArtMasters
Участники ArtMasters создали световое шоу в Большом театре вместе с VK
Награждение победителей чемпионата ArtMasters. Фото © Пресс-служба «ВКонтакте»
Грандиозный гала-концерт на исторической сцене Большого театра во время награждения победителей чемпионата ArtMasters превратился в масштабное световое шоу. Зрители с помощью мини-приложения «Гала-концерт Чемпионата ArtMasters» приняли участие в церемонии, сообщила пресс-служба соцсети «ВКонтакте».
На церемонии зажигались телефонные фонарики. Фото © Пресс-служба «ВКонтакте»
Во время исполнения Полиной Гагариной песни Александры Пахмутовой «Звёзды становятся ближе» зрители, следуя инструкциям ведущего, вводили в мини-приложение слова, ассоциирующиеся с ArtMasters. После этого на их телефонах автоматически зажглись фонарики, превращая Бетховенский зал Большого театра в море огней и создавая световое шоу.
Полина Гагарина на церемонии награждения. Фото © Пресс-служба «ВКонтакте»
«VK активно поддерживает развитие креативных индустрий в России через различные инициативы. Наше мини-приложение — яркий пример того, как технологии могут обогатить культурный опыт и сделать зрителей активными участниками шоу. Оно открывает новые возможности для взаимодействия между артистами и аудиторией, делая каждое выступление уникальным и запоминающимся для всех участников», — сказал Дмитрий Уваров, директор по стратегическому партнерству VK.
По его словам, в дальнейшем приложение можно будет настроить под самые разные мероприятия, расширив тем самым горизонты интерактивного икусства.
VK выступала стратегическим партнёром чемпионата ArtMasters. Компания разработала мини-приложение, а также поддержала номинацию «Веб-дизайнер UX/UI». Дизайнеры разобрали работы участников, а победители получили пакет обучающих курсов от образовательной платформы Skillbox и подарочные наборы от VK.
Ранее Life.ru рассказывал, что общий призовой фонд чемпионата творческих компетенций ArtMasters составил 30 миллионов рублей. Победители, а также серебряные и бронзовые призёры смогут потратить средства на профессиональное оборудование, образование или реализацию проектов. Состязание проводилось в 20 компетенциях, соответствующих бэкстейдж-профессиям. Торжественная церемония награждения победителей V чемпионата творческих компетенций ArtMasters состоялась 1 октября на сцене Бетховенского зала Большого театра.