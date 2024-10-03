Большой театр озарило море огней в ходе выступления Гагариной на гала-концерте ArtMasters

Грандиозный гала-концерт на исторической сцене Большого театра во время награждения победителей чемпионата ArtMasters превратился в масштабное световое шоу. Зрители с помощью мини-приложения «Гала-концерт Чемпионата ArtMasters» приняли участие в церемонии, сообщила пресс-служба соцсети «ВКонтакте».

На церемонии зажигались телефонные фонарики. Фото © Пресс-служба «ВКонтакте»

Во время исполнения Полиной Гагариной песни Александры Пахмутовой «Звёзды становятся ближе» зрители, следуя инструкциям ведущего, вводили в мини-приложение слова, ассоциирующиеся с ArtMasters. После этого на их телефонах автоматически зажглись фонарики, превращая Бетховенский зал Большого театра в море огней и создавая световое шоу.

Полина Гагарина на церемонии награждения. Фото © Пресс-служба «ВКонтакте»

«VK активно поддерживает развитие креативных индустрий в России через различные инициативы. Наше мини-приложение — яркий пример того, как технологии могут обогатить культурный опыт и сделать зрителей активными участниками шоу. Оно открывает новые возможности для взаимодействия между артистами и аудиторией, делая каждое выступление уникальным и запоминающимся для всех участников», — сказал Дмитрий Уваров, директор по стратегическому партнерству VK.

По его словам, в дальнейшем приложение можно будет настроить под самые разные мероприятия, расширив тем самым горизонты интерактивного икусства.