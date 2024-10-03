Сестра Ким Чен Ына окрестила Корею «убогим наёмником» США после парада в Сеуле

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына назвала клоунадой военный парад в Южной Корее, устроенный в честь дня вооружённых сил. По словам Ким Ё Чжон, армия Сеула — всего лишь «убогий наёмник» для США. Слова сестры политика приводит агентство ЦТАК.

«Если сказать пару слов поводу нынешних игрищ, то это была лишь бессмысленная клоунада, как если бы свора диких собак перебежала через водный поток, не оставив никаких следов», — приводится её цитата.

Ким Ё Чжон — замруководителя отдела пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи. Она не первый раз критикует вооружение и подготовку солдат Южной Кореи. Чиновница отметила, что на параде Сеул показал свою «грозную» ракету «Хёнму-5», которая, по её словам, лишь «прибавила в весе», но далека от качественного тактического оружия. По мнению Ким Ё Чжон, южнокорейская «Хёнму-5» имеет вместо шасси «уродливую тачку», которая и близко не стояла с северокорейскими РСЗО.

Но главное, это пролёт американских бомбардировщиков на параде в Южной Корее, продолжила сестра северокорейского лидера. Она подчеркнула, что руководство страны выстроилось на подобии «марионеток и прихвостней» в момент появления самолётов США. Ким Ё Чжон назвала Южную Корею колонией Штатов и «убогим наёмником, скатившимся до уровня пушечного мяса».

«Являются ли праздничные мероприятия по случаю «Дня вооружённых сил» Республики Корея «гордостью за собственную силу» или похоронной процессией наёмной колониальной армии? Ответ очевиден», — завершила свою речь чиновница.