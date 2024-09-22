КНДР вновь отправила воздушные шары с мусором в сторону Южной Кореи
Шар с мусором. Обложка © X / Aresinfoservice
КНДР в очередной раз запустила шары с мусором в сторону Южной Кореи. Об этом сообщили власти Сеула.
«Северная Корея снова запускает шары, как предполагается, с мусором в сторону Юга», — указано в сообщении.
Уточняется, что с 4 сентября КНДР запускала шары с мусором пять дней подряд. Республика предприняла попытку повторить запуск 12 сентября, однако шары не пересекли границу. Подобные «акции» проводились 14 и 15 сентября, а последний раз КНДР отправила шары с мусором 18 сентября.
Напомним, что с мая этого года КНДР отправила политическим оппонентам из Южной Кореи более двух тысяч воздушных шаров с мусором, навозом и червями. В Сеуле отвечают тем же: посылают на север шары деньгами, сериалами и клипами в жанре K-pop на USB-накопителях.