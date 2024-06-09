Сестра Ким Чен Ына пригрозила Сеулу последствиями после запуска громкоговорителей
Ким Ё Чжон: Вещание громкоговорителей Сеула ведёт к дальнейшей конфронтации
Запуск южнокорейских громкоговорителей на границе с КНДР может привести к эскалации конфликта между странами. Об этом заявила заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра президента государства Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.
"Если они будут разбрасывать листовки и устраивать провокации с помощью громкоговорителей через границу, мы, несомненно, станем свидетелями новой реакции нашей страны. Я серьёзно советую Сеулу немедленно прекратить опасные поступки, которые могут привести к дальнейшей конфронтации", — передаёт её слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
При этом, по словам заведующей отделом ЦК, за последние 24 часа Северная Корея отправила в Сеул 1,4 тыс. шаров и 7,5 тонны туалетной бумаги. Она отметила, что действия в ответ на провокации Южной Кореи планировалось прекратить сегодня, но заявления властей Сеула о привлечении громкоговорителей поменяли ситуацию.
Напомним, в конце мая КНДР отправила в Сеул 150 воздушных шаров с мусором. В ответ на это Южная Корея прислала шары с долларами и флешками с популярными сериалами и музыкальными клипами. После этого в их сторону полетела новая порция мусора. Сегодня руководство Южной Кореи приняло решение запустить громкоговорители на границе с КНДР в качестве "невыносимой меры".
ТАСС / Jorge Silva