Сестра Ким Чен Ына пригрозила Сеулу последствиями после запуска громкоговорителей

Запуск южнокорейских громкоговорителей на границе с КНДР может привести к эскалации конфликта между странами. Об этом заявила заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра президента государства Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.

"Если они будут разбрасывать листовки и устраивать провокации с помощью громкоговорителей через границу, мы, несомненно, станем свидетелями новой реакции нашей страны. Я серьёзно советую Сеулу немедленно прекратить опасные поступки, которые могут привести к дальнейшей конфронтации", — передаёт её слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).