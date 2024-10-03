В Перми бизнесмен получил 3 года тюрьмы за взятку налоговику в салатных листьях

В Перми суд отправил на три года в тюрьму предпринимателя, который пытался подкупить налогового инспектора взяткой в полмиллиона рублей, завернув деньги в листья салата. О приговоре сообщает региональный СК.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде лет трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», — говорится в тексте.

Подозреваемый признан виновным по ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу в крупном размере». Также в деле говорится о посреднике, который помогал бизнесмену выйти на налоговика, он тоже проходит обвиняемым по факту взяточничества.