Погоревший на взятке экс-глава Минтранса Башкирии пошёл на сделку со следствием

Бывший глава башкирского Минтранспорта Александр Клебанов полностью признал свою вину во время судебного заседания. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

«Клебановым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, вину он признал в полном объёме и дал показания на совершение преступления другим лицом», — рассказал следователь при рассмотрении ходатайства о продлении домашнего ареста Клебанову.