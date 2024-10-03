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3 октября, 11:38

Погоревший на взятке экс-глава Минтранса Башкирии пошёл на сделку со следствием

Экс-министр транспорта Башкирии Александр Клебанов сознался в получении взятки

Александр Клебанов. Обложка © Telegram / Александр Клебанов

Александр Клебанов. Обложка © Telegram / Александр Клебанов

Бывший глава башкирского Минтранспорта Александр Клебанов полностью признал свою вину во время судебного заседания. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

«Клебановым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, вину он признал в полном объёме и дал показания на совершение преступления другим лицом», — рассказал следователь при рассмотрении ходатайства о продлении домашнего ареста Клебанову.

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Глава Минтранса Республики Башкортостан был задержан в начале мая за получение крупной взятки. Позже выяснилось, что Александр Клебанов незаконно присвоил себе пять миллионов рублей, пообещав взамен своё покровительство и помощь получении платежей за уже выполненные работы компании-перевозчика, предоставившей деньги.

Владимир Озеров
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