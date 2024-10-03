Ничего святого: ВСУ напичкали фастфуд тратилом и разбросали в Курской области

ВСУ разбросали в Большесолдатском районе Курской области взрывчатые вещества. Чтобы поймать на крючок мирных жителей, они замаскировали всё под фастфуд. Об опасности предупредил глава района Владимир Зайцев.

«Уважаемые жители Большесолдатского района, информирую вас о том, что на территории района враг разбросал взрывчатые вещества, замаскированные в виде фастфуда. Прошу всех быть бдительными и воздержаться от поездок в район. Берегите себя и своих близких», — написал он у себя в телеграм-канале.