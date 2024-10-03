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3 октября, 18:55

Ничего святого: ВСУ напичкали фастфуд тратилом и разбросали в Курской области

Зайцев: ВСУ разбросали в Курской области взрывчатку, замаскированную под фастфуд

ВСУ разбросали в Большесолдатском районе Курской области взрывчатые вещества. Чтобы поймать на крючок мирных жителей, они замаскировали всё под фастфуд. Об опасности предупредил глава района Владимир Зайцев.

«Уважаемые жители Большесолдатского района, информирую вас о том, что на территории района враг разбросал взрывчатые вещества, замаскированные в виде фастфуда. Прошу всех быть бдительными и воздержаться от поездок в район. Берегите себя и своих близких», — написал он у себя в телеграм-канале.

В Курчатове, где находится Курская АЭС, сбили украинский дрон
В Курчатове, где находится Курская АЭС, сбили украинский дрон

Однако не все военные ВСУ готовы подвергать опасности мирных граждан. Есть те, кто окончательно разочаровался в режиме Зеленского. Некоторые пытаются бежать от мобилизации, чтобы их не отправили на фронт, а кто-то решается нарушать приказы командования. Так, российские сапёры обнаружили невзведённые мины при разминировании местности за украинскими военными на одном из направлений спецоперации. Там была записка со словами «Русские, простите».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Patcharaporn Puttipon4289

Александра Мышляева
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