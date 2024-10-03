Гайд от психолога: Как правильно просить прощения у женщины, чтобы вновь не вызвать бурю эмоций

Мужчинам подсказали, как просить прощения у женщины, чтобы не нарваться на очередной скандал. Перед тем как подходить к ней, необходимо подумать, что произошло, попытаться понять чувства возлюбленной и осознать свою вину, посоветовала психолог Екатерина Корендясева.

По мнению эксперта, лучше выбрать подходящее место и время для разговора, чтобы не было лишнего напряжения и отвлекающих факторов. Извиняться стоит, когда женщина уже успокоилась. Кроме того, в этот момент важно быть искренним, чтобы вторая половинка поняла, что вы осознали ошибку и хотите исправиться. Если же мужчина не понимает, почему женщина обижается, стоит спокойно поговорить с ней об этом.

Психолог призвала не перебивать женщин и дать возможность высказаться. Такой подход расслабит атмосферу в отношениях, и конфликт сойдёт на нет.

«После извинения дайте ей время, чтобы переварить ваши слова и чувства. Не торопите её с реакцией. Не требуйте какого-либо ответа. Есть люди более вспыльчивые, которые отходят быстрее, а есть, наоборот, более спокойные, но долго отходящие от конфликта и обиды люди, — отметила специалист в беседе с NEWS.ru.