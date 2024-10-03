Заразивший девушку ВИЧ житель Омска получил два года колонии строгого режима
Суд вынес приговор 35-летнему жителю Омска, который намеренно заразил подругу ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе судов области.
«Советский районный суд г. Омска вынес приговор в отношении 35 –летнего жителя г. Омска по уголовному делу о преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 122 УК РФ (заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни)», — говорится в сообщении.
По данным следователей, ещё октябре 2023 года мужчина вступил в половую связь со своей девушкой, в результате чего та заразилась инфекцией. Мужчина не стал говорить о своём диагнозе.
Подсудимый полностью признал вину. Его приговорили к двум годам лишения свободы, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить пострадавшей 980 тысяч рублей морального ущерба.
Ранее Life.ru рассказывал, что учёные из США создали вирусную частицу, которая может избавить больных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) от необходимости пожизненно принимать лекарства. Речь идёт о Rev-зависимом лентивирусном векторе, который использует одноимённый белок, имеющийся у ВИЧ, для выборочного нацеливания и активации терапевтических генов в заражённых клетках. Это позволяет бороться с вирусными резервуарами, и хотя они сохраняются, заражённые клетки выпускают дефектные вирусы.
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