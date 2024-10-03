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3 октября, 19:19

Заразивший девушку ВИЧ житель Омска получил два года колонии строгого режима

Суд вынес приговор 35-летнему жителю Омска, который намеренно заразил подругу ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе судов области.

«Советский районный суд г. Омска вынес приговор в отношении 35 –летнего жителя г. Омска по уголовному делу о преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 122 УК РФ (заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни)», — говорится в сообщении.

По данным следователей, ещё октябре 2023 года мужчина вступил в половую связь со своей девушкой, в результате чего та заразилась инфекцией. Мужчина не стал говорить о своём диагнозе.

Подсудимый полностью признал вину. Его приговорили к двум годам лишения свободы, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить пострадавшей 980 тысяч рублей морального ущерба.

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Ранее Life.ru рассказывал, что учёные из США создали вирусную частицу, которая может избавить больных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) от необходимости пожизненно принимать лекарства. Речь идёт о Rev-зависимом лентивирусном векторе, который использует одноимённый белок, имеющийся у ВИЧ, для выборочного нацеливания и активации терапевтических генов в заражённых клетках. Это позволяет бороться с вирусными резервуарами, и хотя они сохраняются, заражённые клетки выпускают дефектные вирусы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Александра Мышляева
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