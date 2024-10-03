В Екатеринбурге стартовали XI Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild

В Екатеринбурге началась Международная строительная неделя, в рамках которой будут проведены XI Международный форум, выставка 100+ TechnoBuild и IV Международный строительный чемпионат. Комплекс мероприятий начался 1 октября и завершится 4-го.

«Отрадно, что в этом году уже одиннадцатый раз проводится выставка 100+TechnoBuild. Четвёртый раз проводится Международный строительный чемпионат. И впервые мы эти два мероприятия объединили в рамках Международной строительной недели. Видим, что отрасль продолжает развиваться, и надеемся, что и чемпионат, и выставка, и объединённая строительная неделя внесут весомый вклад в развитие строительной отрасли», — рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ Александр Ломакин во время церемонии открытия Международной строительной недели.

По его словам, участники строительной недели приехали не только со всей страны, но и из-за границы. На мероприятии собрались настоящие профессионалы отрасли, чтобы обменяться опытом и опробовать новые строительные технологии. Потом всё это будет реализовано в российских городах.

Приветственное слово взяли председатель Общественного совета при Минстрое РФ Сергей Степашин и заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов. А глава АСРО «Ассоциация строителей Урала» Вячеслав Трапезников напомнил о том, как брал своё начало форум — как перспективный проект молодого регионального стройкомплекса 11 лет назад.

Общая площадь выставки в «Екатеринбург-экспо» составляет 40 тысяч квадратных метров, на ней представлены около 600 компаний из 76 российских городов, а также экспозиции из Ирана, ОАЭ, Турции, Китая и Италии. Перед конгресс-центром стоят 60 единиц строительной техники, которые можно протестировать на спецплощадке. Деловая программа предусматривает 220 секций и выступление тысячи спикеров, среди которых эксперты Минстроя, ФАУ «ФЦС», Росстандарта и РСПП. Большая часть инженерных секций пройдёт под руководством специалистов НИЦ «Строительство». Также запланировано заседание членов БРИКС по вопросам зелёного строительства. Отдельными пунктами повестки станут кадровый вопрос и главные тенденции современного рынка труда. Кроме того, в очередной раз будет проведён форум «Комфортная городская среда», где состоятся выступления основателя иранской архитектурной студии Tehran Architecture Studio Фаршада Мехдиадзе, главного архитектора бюро «Остоженка» Андрея Гнездилова и дизайнера Артемия Лебедева.