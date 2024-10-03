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3 октября, 19:38

А кушац хочется всегда: Опрос раскрыл, о чём мечтают сотрудники российских компаний

Опрос: 57% россиян считают, что работодатели должны оплачивать обеды в офисе

57% россиян считают, что все работодатели должны обеспечивать сотрудников обедами. Такие показатели выявил опрос сайта kp.ru, проведённый на фоне предложения Госдумы обязать работодателей оплачивать проезд к месту работы.

По данным опроса, 50% респондентов считают, что все компании должны автоматически покрывать медицинскую страховку и расходы на спорт для своих работников. Они подчёркивают, что здоровье является приоритетом, даже если речь идёт о транспортных расходах или питании. Кроме того, 47% участников опроса отметили, что работодатели должны финансировать всю необходимую для работы технику. А 41% опрошенных добавили, что также следует оплачивать мобильную связь и Интернет.

33% россиян подчеркнули, что, если работодатель требует от сотрудников соблюдения определённого дресс-кода, он должен покрывать расходы на деловую одежду. 15% респондентов также отметили, что компании должны оплачивать жильё для работников рядом с офисом, чтобы им не приходилось далеко добираться или самостоятельно снимать квартиры.

Кроме того, 2% респондентов выбрали вариант «другое» и высказали свои идеи. Некоторые в шутливой форме предложили работодателям оплачивать сотрудникам поездки в отпуск в Дубай, а другие отметили, что было бы лучше просто повысить зарплаты, чтобы людям хватало денег на все необходимые вещи.

Российских работодателей предложили обязать оплачивать такси сотрудникам
Российских работодателей предложили обязать оплачивать такси сотрудникам

Ранее Life.ru рассказывал, что почти каждый второй опрошенный житель России (59%) заявил, что сталкивался с выгоранием на работе. При этом 43% респондентов отметили, что работодатель никак не помогал выйти им из этого состояния. Ещё 41% респондентов отметили, что никогда не испытывали таких проблем.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drazen Zigic

Александра Мышляева
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