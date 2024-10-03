А кушац хочется всегда: Опрос раскрыл, о чём мечтают сотрудники российских компаний

57% россиян считают, что все работодатели должны обеспечивать сотрудников обедами. Такие показатели выявил опрос сайта kp.ru, проведённый на фоне предложения Госдумы обязать работодателей оплачивать проезд к месту работы.

По данным опроса, 50% респондентов считают, что все компании должны автоматически покрывать медицинскую страховку и расходы на спорт для своих работников. Они подчёркивают, что здоровье является приоритетом, даже если речь идёт о транспортных расходах или питании. Кроме того, 47% участников опроса отметили, что работодатели должны финансировать всю необходимую для работы технику. А 41% опрошенных добавили, что также следует оплачивать мобильную связь и Интернет.

33% россиян подчеркнули, что, если работодатель требует от сотрудников соблюдения определённого дресс-кода, он должен покрывать расходы на деловую одежду. 15% респондентов также отметили, что компании должны оплачивать жильё для работников рядом с офисом, чтобы им не приходилось далеко добираться или самостоятельно снимать квартиры.

Кроме того, 2% респондентов выбрали вариант «другое» и высказали свои идеи. Некоторые в шутливой форме предложили работодателям оплачивать сотрудникам поездки в отпуск в Дубай, а другие отметили, что было бы лучше просто повысить зарплаты, чтобы людям хватало денег на все необходимые вещи.