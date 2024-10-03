Рязанская пленница: Трое мужчин выкрали школьницу, чтобы насильно выдать замуж за родственника

Трое жителей Подмосковья украли из Рязанской области 16-летнюю девушку, чтобы выдать её замуж за своего родственника. Но свадьбу в итоге не сыграли — похитителей задержали, девушку передали родным, проинформировали в региональном СУ СК РФ.

«Рязанским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области в отношении трёх жителей Московской области 1985, 1986 и 2008 годов рождения возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетней (пункты «а», «д» части 2 статьи 126 УК РФ)», — сказано в публикации.

По информации следствие, похищение произошло в городе Рыбное Рязанской области. «Сваты» усадили девушку в машину, хотя она сопротивлялась, и потом увезли в Подмосковье, где там, по их планам, должна была выйти замуж за их родственника. Следователи отследили автомобили, освободили потерпевшую и передали её семье.