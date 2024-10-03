В СФУ стартовал XII межрегиональный медиафорум «Енисей»

В Сибирском федеральном университете стартовал XII межрегиональный медиафорум «Енисей». Главная тема — информационные войны в цифровом мире. Организатором выступило Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края при поддержке Министерства цифрового развития, рассказали в пресс-службе института.

«На форуме выступят более 40 спикеров федерального уровня — руководители крупных федеральных медиахолдингов, специалисты по искусственному интеллекту, представители союзов журналистов России. В этом году большое внимание будет уделено молодёжной площадке, со студентами будут работать преподаватели МГУ», — отметила руководитель Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края Ирина Брежнева.

Соорганизаторами, слушателями и участниками молодёжных площадок форума стали сотрудники и студенты Института филологии и языковой коммуникации СФУ. Каждый день в ИФиЯК проходят лекции, где студенты изучают работу журналиста, осваивают навыки создания «залетающего» видео для социальных сетей и многое другое.

Открытие XII медиафорума «Енисей» состоялось под руководством губернатора Красноярского края Михаила Котюкова. Он подчеркнул, что в последние годы медиа зарекомендовали себя как мощный инструмент влияния и воздействия, а также отметил, что важно развивать собственные методы и инструменты в стремлении к правде.

«Сегодня складывается ситуация, которую можно назвать «агрессией против российских журналистов». Ситуация будет только нагнетаться. И то, что раньше называлось международной журналистской солидарностью, это понятие, к сожалению, стало совершенно размытым. Сегодня сложился раскол на страны, которые, как и Россия, придерживаются традиционных человеческих ценностей, и те, которые нет. И этот раскол будет только усиливаться», — отметил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

Первый день форума в ИФиЯК начался с лекции репортёра «Матч ТВ» Олеси Серёгиной на тему «Работа журналиста в эфире и за кадром». Она обсудила преимущества блогерства, особенно в контексте трудоустройства в медиа, а также полезность нейросетей и карьерный рост для этой сферы. В рамках форума также запланированы панельные дискуссии, круглые столы, семинары, мастер-классы и творческие встречи. Мероприятие завершится торжественной церемонией награждения победителей конкурса журналистского мастерства «Енисей».