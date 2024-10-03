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3 октября, 18:30

Швейцария анонсировала выделение 1,7 млрд долларов на восстановление Украины

Власти Швейцарии собираются выделить Киеву 1,7 миллиарда долларов на восстановление и реконструкцию повреждённых объектов в Незалежной на четыре ближайших года. Об этом сообщил швейцарский посол на Украине и в Молдавии Феликс Бауманн, его цитирует украинский правительственный портал.

«Важным фокусом нашего сотрудничества остаются проекты «Раннего восстановления», в рамках которого правительство Швейцарии планирует выделить 1,5 миллиарда швейцарских франков на проекты реконструкции на Украине на следующие четыре года», — объявил дипломат.

Он уточнил, что миллиард из этой сумму направят на секторы самоуправления, разминирование и гуманитарную помощь. Остаток средств предназначен для программ восстановления, в которых примет участие частный сектор Швейцарии.

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Ранее в Швейцарии заявили об активной работе над тем, чтобы привлечь российскую сторону к разговору о мирном разрешении украинского конфликта. В МИД страны отметили, что обсуждать мир без участия Москвы бессмысленно.

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Shutterstock / FOTODOM / Michael Derrer Fuchs

Юрий Лысенко
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