Швейцария не планирует проводить второй «мирный саммит» по Украине
Швейцария не собирается проводить вторую мирную конференцию по Украине, о которой просит Владимир Зеленский. Как заявили в МИД страны, повторение июньских переговоров в Бюргенштоке не состоится.
«Проекта «Бюргеншток 2.0» не существует. Швейцария в настоящий момент не готовит второй «саммит мира», — цитирует заявление ведомства газета Tages-Anzeiger.
Напомним, что 15-16 июня состоялся так называемый «мирный саммит» в швейцарском Бюргенштоке. Киев поспешил пригласить туда только своих «партнёров», Москву на встречу не позвали. Теперь Зеленский ищет новые варианты проведения «саммита мира», куда уже хочет пригласить Россию. 11 сентября стало известно, что Украина выбрала Индию в качестве модератора для возможных мирных переговоров с Россией.
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