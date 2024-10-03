В концертном зале «Зарядье» стартовал Международный форум BRICS+ Fashion Summit

В столичном концертном зале «Зарядье» начался Международный форум BRICS+ Fashion Summit. На одно из самых крупных мероприятий года в мире моды прибыли гости со всего мира, они примут участие в деловой программе и представят лучшие из своих коллекций. Любители моды тоже могут посетить встречу, для этого нужно предварительно зарегистрироваться на официальном сайте форума.

Впервые на форум прибыли делегации из 45 стран, в том числе эксперты из Конго, Монголии, Катара и Сальвадора. Представителями от каждого из государств стали руководители крупнейших компаний, главы модных ассоциаций и самые авторитетные эксперты.

В рамках форума дизайнеры, маркетологи и предприниматели обсудят укрепление международного партнёрства в сфере моды, обменяются опытом борьбы с подделками авторских брендов и обсудят передовые технологии производства. Форум будет длиться до 5 октября, и за этого время организаторы успеют провести сотни встреч. Первые предложения по налаживанию отношений в модной сфере уже поступили от основателя и гендиректора Недели моды в Соуэто, южноафриканского предпринимателя Стивена Манчини.

«Мы долгое время изучали советский стиль и были совершенно им очарованы. Настало время вернуть интерес наших людей к российской эстетике. Сегодня все понимают, что южноафриканский рынок очень любопытен с точки зрения креатива дизайнеров и растущего спроса. То же самое можно сказать и о России, где за последние годы стало гораздо больше ярких и интересных авторов», — уверен Манчини.

По его словам, нужно развивать магазины дизайнеров из Африки в России и наоборот. Манчини добавил, что 2-3 уникальных локаций будет достаточно для обеспечения дальнейшего роста.

В фойе 1-го и 2-го этажа зала «Зарядье» открылась выставка «Наследие», где расскажут о растущем влиянии культур стран БРИКС и развивающихся стран Азии и Африки на мировые веяния дизайна. Свыше 40 участников из разных стран предоставили свои авторские образцы одежды и аксессуаров. Здесь можно узнать, какое влияние оказывают национальные ремёсла и орнаменты на мировую моду.

Ещё одним ярким аспектом форума станет обучающий интенсив, на который поступило почти 560 заявок от молодых и талантливых дизайнеров. Экспертный совет выбрал 100 лучших специалистов, чтобы ознакомить их с самыми передовыми технологиями отрасли и предоставить возможность пообщаться с топовыми спикерами.