В уборной Бориса Джонсона в 2017 году нашли прослушку после визита Нетаньяху

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что в 2017 году в его личной уборной в здании МИД были найдены прослушивающие устройства после того, как ей воспользовался израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает издание Telegraph.

Джонсон, который в то время занимал пост министра иностранных дел, отметил, что инцидент произошёл во время встречи с Нетаньяху, когда тот ненадолго вышел, чтобы воспользоваться туалетом. Позже, во время стандартной проверки на наличие жучков, служба безопасности обнаружила подслушивающее устройство в этом помещении.