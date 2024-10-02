Борис Джонсон: Елизавета II откладывала смерть, чтобы успеть передать власть
В мемуарах бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона поднимается вопрос о последних месяцах жизни королевы Елизаветы II. В опубликованном Daily Mail отрывке книги экс-премьер утверждает, что в летние месяцы 2022 года здоровье королевы стало стремительно ухудшаться. В этот период она осознала, что умирает, но чувствовала необходимость выполнить свои обязанности перед страной.
Джонсон ушёл в отставку в июле 2022 года, а нового премьер-министра выбрали лишь в сентябре. В этом контексте, по словам личного секретаря королевы Эдварда Янга, Елизавета II была полна решимости дожить до момента, когда сможет обеспечить плавную передачу власти.
Напомним, королева Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Похоронили её 19 сентября в Вестминстерском аббатстве.
flickr / UK Home Office