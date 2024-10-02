Борис Джонсон: Елизавета II откладывала смерть, чтобы успеть передать власть

В мемуарах бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона поднимается вопрос о последних месяцах жизни королевы Елизаветы II. В опубликованном Daily Mail отрывке книги экс-премьер утверждает, что в летние месяцы 2022 года здоровье королевы стало стремительно ухудшаться. В этот период она осознала, что умирает, но чувствовала необходимость выполнить свои обязанности перед страной.