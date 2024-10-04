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3 октября, 21:24

Комиссия по комплектованию Вооружённых сил контрактниками заработала в России

Медведев провёл первое заседание Комиссии по комплектованию ВС РФ контрактниками

Первое заседание комиссии по комплектованию ВС РФ контрактниками. Обложка © VK / Дмитрий Медведев

Первое заседание комиссии по комплектованию ВС РФ контрактниками. Обложка © VK / Дмитрий Медведев

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объявил о начале работы комиссии СБ по комплектованию Вооружённых сил РФ лицами, проходящими военную службу по контракту. Первое заседание её членов состоялось 3 октября.

По словам экс-президента страны, заключение контракта остаётся единственной формой привлечения граждан для участия в спецоперации на Украине. Работа с будущими военнослужащими проводится во всех регионах и муниципалитетах страны.

«Совершенствуется система федеральных и региональных выплат и иные формы поддержки военнослужащих и их семей. Эта работа будет продолжена до достижения полной и окончательной победы над врагом», — написал Медведев по итогам заседания.

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Напомним, что указ о формировании межведомственной комиссии по комплектованию ВС РФ контрактниками 20 сентября подписал президент России Владимир Путин. Её главой назначен Дмитрий Медведев, а заместителем — министр обороны Андрей Белоусов.

Илья Пушкарев
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