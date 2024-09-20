Путин создал в Совбезе РФ комиссию по комплектованию ВС РФ контрактниками

В Совете безопасности России сформирована межведомственная комиссия по комплектованию Вооружённых сил РФ военнослужащими, поступившими на службу по контракту. Соответствующий указ подписал глава нашего государства Владимир Путин.

«Постановляю: образовать Межведомственную комиссию Совета Безопасности Российской Федерации по комплектованию Вооружённых Сил Российской Федерации военнослужащими, проходящими военную службу по контракту», — говорится в тексте документа, появившегося на портале официальной правовой информации.

Картаполов рассказал Life.ru, за счёт кого численность ВС РФ увеличат до 2,4 миллиона человек

Картаполов рассказал Life.ru, за счёт кого численность ВС РФ увеличат до 2,4 миллиона человек

Ранее сообщалось, что 16 сентября Путин своим указом увеличил штатную численность ВС РФ до 2 миллионов 389 тысяч человек. Полтора миллиона среди них — военнослужащие. Документ вступит в силу с 1 декабря 2024 года. Как пояснил глава государства, численность увеличена для укомплектования новых военных округов.