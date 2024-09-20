Путин создал в Совбезе РФ комиссию по комплектованию ВС РФ контрактниками
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
В Совете безопасности России сформирована межведомственная комиссия по комплектованию Вооружённых сил РФ военнослужащими, поступившими на службу по контракту. Соответствующий указ подписал глава нашего государства Владимир Путин.
«Постановляю: образовать Межведомственную комиссию Совета Безопасности Российской Федерации по комплектованию Вооружённых Сил Российской Федерации военнослужащими, проходящими военную службу по контракту», — говорится в тексте документа, появившегося на портале официальной правовой информации.
Возглавит комиссию зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, заместителем по этой должности назначен министр обороны России Андрей Белоусов.
Ранее сообщалось, что 16 сентября Путин своим указом увеличил штатную численность ВС РФ до 2 миллионов 389 тысяч человек. Полтора миллиона среди них — военнослужащие. Документ вступит в силу с 1 декабря 2024 года. Как пояснил глава государства, численность увеличена для укомплектования новых военных округов.