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4 октября, 01:08

Медведь и церковь: Российский вратарь сыграет в НХЛ в шлеме с гербом РФ

Голкипер «Каролины» Кочетков сыграет в НХЛ в новом шлеме с церковью и гербом РФ

Изображение срубовой церкви на шлеме Петра Кочеткова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sylabrush

Изображение срубовой церкви на шлеме Петра Кочеткова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sylabrush

Представлен шлем российского голкипера Петра Кочеткова, выступающего за американский клуб «Каролина Харрикейнз». Предстоящий сезон Национальной хоккейной лиги вратарь проведёт в экипировке с оскалом медведя, двуглавым орлом, церковью и упоминанием о малой родине — городе Пензе.

Правая сторона шлема. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sylabrush

Правая сторона шлема. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sylabrush

Шлем выполнен в клубных чёрно-бело-красных цветах. В передней части за инициалами спортсмена нарисован российский герб, правая сторона украшена эмблемой команды и острыми когтями медведя, а наверху изображён сам хищник с красными глазами. Слева же Кочетков нашёл место для срубовой церкви. Затылочная часть содержит славянские узоры, православный крест, молитву и контуры Пензенской области с автомобильным номером региона.

Затылочный элемент шлема. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sylabrush

Затылочный элемент шлема. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sylabrush

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Выступление наших хоккеистов в НХЛ ранее возмутило чешского экс-голкипера Доминика Гашека. Спортсмен назвал стартующий сезон лиги очередной «рекламой» спецоперации на Украине и призвал запретить россиянам участвовать в матчах.

Илья Пушкарев
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