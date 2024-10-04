Медведь и церковь: Российский вратарь сыграет в НХЛ в шлеме с гербом РФ

Представлен шлем российского голкипера Петра Кочеткова, выступающего за американский клуб «Каролина Харрикейнз». Предстоящий сезон Национальной хоккейной лиги вратарь проведёт в экипировке с оскалом медведя, двуглавым орлом, церковью и упоминанием о малой родине — городе Пензе.

Шлем выполнен в клубных чёрно-бело-красных цветах. В передней части за инициалами спортсмена нарисован российский герб, правая сторона украшена эмблемой команды и острыми когтями медведя, а наверху изображён сам хищник с красными глазами. Слева же Кочетков нашёл место для срубовой церкви. Затылочная часть содержит славянские узоры, православный крест, молитву и контуры Пензенской области с автомобильным номером региона.