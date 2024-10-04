Полиция прервала концерт дарквейв-группы в Нижнем Новгороде после анонимных звонков

Выступление российской дарквейв-группы Otto Dix в одном из баров Нижнего Новгорода завершилось внезапным визитом полиции. Силовики уложили фронтмена коллектива Михаэля Драу лицом в пол, а затем начали проверку документов у всех присутствующих. Ситуацию позже прояснили сами музыканты.

Выступление артистов незадолго до визита полиции. Видео © VK / Плохие новости Нижний Новгород | Происшествия

Один из очевидцев рассказал SHOT, что облава произошла всего спустя 20 минут после начала концерта. По окончании проверки документов некоторых гостей бара увезли в отделение, к музыкантам же у правоохранителей вопросов не возникло.

«Никого не заламывали. Мы нормально поговорили с представителями власти, показали документы. Пообщались абсолютно вежливо. Как нам сообщили товарищи правоохранители, поступило просто несколько анонимных звонков. Это может произойти с любым артистом», — заявил позже в видеообращении к фанатам Драу.