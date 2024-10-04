Британия спустя полвека споров вернула Маврикию контроль над над архипелагом Чагос

Премьер-министр Маврикия Правинд Джагнат в соцсетях объявил о завершении процесса деколонизации страны в связи с возвращением архипелага Чагос в состав государства.

Это заявление последовало после того, как Великобритания сообщила о достигнутом соглашении с Маврикием, согласно которому архипелаг, включая остров Диего-Гарсия, где находится совместная британско-американская военная база, перейдёт под контроль островного государства.