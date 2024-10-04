Британия спустя полвека споров вернула Маврикию контроль над над архипелагом Чагос
Премьер-министр Маврикия Джагнат объявил о завершении деколонизации страны
Премьер-министр Маврикия Правинд Джагнат в соцсетях объявил о завершении процесса деколонизации страны в связи с возвращением архипелага Чагос в состав государства.
Это заявление последовало после того, как Великобритания сообщила о достигнутом соглашении с Маврикием, согласно которому архипелаг, включая остров Диего-Гарсия, где находится совместная британско-американская военная база, перейдёт под контроль островного государства.
Ранее стало известно, что пост посла Республики Маврикий займёт журналистка Ирада Зейналова. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскрыла, как это стало возможным.
wikimedia / Tejcoomar Luchmun