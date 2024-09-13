Захарова раскрыла, как телеведущая Ирада Зейналова стала послом РФ в Маврикии
Захарова: Зейналова — не только телеведущая, но и выпускник Дипакадемии МИД
Обычно власти не комментируют назначения послов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Однако по её словам, в случае с Ирадой Зейналовой взбудораженная общественность должна понимать, что многие послы в российской истории были тесно связаны с журналистикой.
«Но в данном случае хочется напомнить всем удивлённым, что в нашей истории таких случаев немало. Ярчайшие примеры: Александр Евгеньевич Бовин, Евгений Максимович Примаков, Евгений Александрович Примаков были неразрывно связаны с журналистикой», — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Кроме того, официальный представитель МИД добавила, что в мировой практике подобное также случается. Она отметила, что Зейналова не просто телеведущая, а журналист-международник, автор аналитической программы и обладатель второго высшего образования с красным дипломом Дипломатической академии МИД России.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин распорядился назначить Ираду Зейналову послом в Республике Маврикий. Журналистке 52 года, в течение долгих лет она работала ведущей на Первом канале, потом перешла на НТВ. В 2016 у неё стартовала собственная передача «Итоги недели с Ирадой Зейналовой». Сегодня она заявила, что завершает карьеру журналиста.
Telegram / Мария Захарова