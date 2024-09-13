Захарова раскрыла, как телеведущая Ирада Зейналова стала послом РФ в Маврикии

Обычно власти не комментируют назначения послов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Однако по её словам, в случае с Ирадой Зейналовой взбудораженная общественность должна понимать, что многие послы в российской истории были тесно связаны с журналистикой.

«Но в данном случае хочется напомнить всем удивлённым, что в нашей истории таких случаев немало. Ярчайшие примеры: Александр Евгеньевич Бовин, Евгений Максимович Примаков, Евгений Александрович Примаков были неразрывно связаны с журналистикой», — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Кроме того, официальный представитель МИД добавила, что в мировой практике подобное также случается. Она отметила, что Зейналова не просто телеведущая, а журналист-международник, автор аналитической программы и обладатель второго высшего образования с красным дипломом Дипломатической академии МИД России.