Роспотребнадзор не нашёл примесей в воздухе из-за пожара на нефтебазе под Пермью
По факту крупного возгорания, произошедшего на базе нефтепродуктов в районе Осенцов Пермского края, региональное Управление Роспотребнадзора провело исследование воздуха. Об этом говорится в официальном телеграм-канале ведомства.
«Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не выявлено», — говорится в сообщении.
В ведомстве также уточнили, что проверки на предмет наличия в воздухе опасных веществ будут в дальнейшем проводится регулярно.
Ранее Life.ru сообщал, что в Пермском крае загорелась база нефтепродуктов на 10 тысячах квадратов. Сотрудникам МЧС России удалось локализовать пожар.
Telegram / МЧС России