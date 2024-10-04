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4 октября, 06:45

Роспотребнадзор не нашёл примесей в воздухе из-за пожара на нефтебазе под Пермью

По факту крупного возгорания, произошедшего на базе нефтепродуктов в районе Осенцов Пермского края, региональное Управление Роспотребнадзора провело исследование воздуха. Об этом говорится в официальном телеграм-канале ведомства.

«Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не выявлено», — говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что проверки на предмет наличия в воздухе опасных веществ будут в дальнейшем проводится регулярно.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Пермском крае загорелась база нефтепродуктов на 10 тысячах квадратов. Сотрудникам МЧС России удалось локализовать пожар.

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Telegram / МЧС России

Мария Любицкая
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