Сотрудник МЧС, спешивший на пожар, ранен при ударе дрона ВСУ в Горловке
Автомобиль МЧС России. Обложка © Life.ru
Сотрудник МЧС ранен при ударе украинского беспилотника в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщили в пресс-службе ведомства. В тот момент спасатели спешили на пожар в Никитовском районе, начавшийся из-за обстрела.
«Когда личный состав следовал на место, автоцистерну атаковал БПЛА. Водитель получил сквозное ранение плеча», — говорится в сообщении.
Спасателя госпитализировали. Его жизни ничего не угрожает, подчеркнули в МЧС.
Ранее житель белгородского Шебекина погиб при обстреле со стороны ВСУ. Пострадали двое — мужчина и женщина. Они получили минно-взрывные травмы и раны лица, головы и кисти.