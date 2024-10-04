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4 октября, 07:10

Сотрудник МЧС, спешивший на пожар, ранен при ударе дрона ВСУ в Горловке

Автомобиль МЧС России. Обложка © Life.ru

Автомобиль МЧС России. Обложка © Life.ru

Сотрудник МЧС ранен при ударе украинского беспилотника в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщили в пресс-службе ведомства. В тот момент спасатели спешили на пожар в Никитовском районе, начавшийся из-за обстрела.

«Когда личный состав следовал на место, автоцистерну атаковал БПЛА. Водитель получил сквозное ранение плеча», — говорится в сообщении.

Спасателя госпитализировали. Его жизни ничего не угрожает, подчеркнули в МЧС.

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Ранее житель белгородского Шебекина погиб при обстреле со стороны ВСУ. Пострадали двое — мужчина и женщина. Они получили минно-взрывные травмы и раны лица, головы и кисти.

Матвей Константинов
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