Сотрудник МЧС, спешивший на пожар, ранен при ударе дрона ВСУ в Горловке

Сотрудник МЧС ранен при ударе украинского беспилотника в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщили в пресс-службе ведомства. В тот момент спасатели спешили на пожар в Никитовском районе, начавшийся из-за обстрела.

«Когда личный состав следовал на место, автоцистерну атаковал БПЛА. Водитель получил сквозное ранение плеча», — говорится в сообщении.

Спасателя госпитализировали. Его жизни ничего не угрожает, подчеркнули в МЧС.