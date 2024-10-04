В России захотели бороться с ложным транзитом импортных товаров

В 2025 году в РФ планируется запуск системы отслеживания пути товаров. Данная инициатива в перспективе должна привнести в бюджет дополнительные 150 миллиардов рублей. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2025–2027 годы, внесённому в Госдуму 30 сентября, пишет РБК.

Как уточнили в Минфине, механизм призван бороться с серыми схемами ввоза в страну импортных товаров. На данный момент чаще всего в таких случаях осуществляется провоз товара через транзит, однако посылка по итогу остаётся в России. Недобросовестные предприниматели таким образом уклоняются от оплаты НДС по ставке 10% или 20% в зависимости от вида товара. Так как при международном транзите процент по НДС не взимается.