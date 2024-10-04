«Волшебный укол»: Как на самом деле работает кодировка от алкоголя, объяснил нарколог

Кодировка от алкоголя — это бытовое понятие. В медицинской практике не существует такого препарата, который заставит организм отторгать спиртное. Об этом рассказал нарколог Домодедовского филиала московской областной психиатрической больницы им. Яковенко Андрей Пичугин.

По его словам, лечение от алкогольной зависимости заключается в целом комплексе мероприятий, целью которых является выработка у пациента неприязни к спиртным напиткам. Заниматься этим должен квалифицированный специалист, предупредил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Сначала проводится беседа, собирается анамнез, оценивается психическое состояние пациента, которое порой требует назначения лекарственных препаратов в виде нейролептиков, снотворных или других. <...> А волшебный укол, то есть кодировка, это просто непрофессиональный подход, который не избавит от такого хронического заболевания, как алкоголизм», — отметил эксперт.

По его словам, иногда после инъекции пациент может годами держаться на страхе, однако это зависит от особенностей конкретного человека. При этом вывести из запоя и моментально закодировать человека, сделав укол, невозможно. Нарколог назвал такой подход профанацией.