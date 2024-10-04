Потеря слуха: Звук какой громкости опасен для человека, объяснил врач
Врач Клячко: Постоянный шум выше 100-110 дБ опасен для слуха
Многие люди сегодня предпочитают жить подальше от городского шума, потому что окружающий мир становится всё громче, а уже это опасно для здоровья, предупредил заместитель главного врача по медицинской реабилитации, заведующий сурдологическим реабилитационным отделением ФГБУ «СПБ НИИ ЛОР» Дмитрий Клячко.
Кандидат медицинских наук отметил в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что человек в городе постоянно сталкивается с фоновым шумом: 90 дБ с идёт с улицы, а громкость звука ремонта или музыки может составлять 100-110 дБ. Если же постоянный шум превышает эти показатели, то он может навредить организму.
Чаще всего слух страдает от звуков на производстве. При острой потере слуха у человека возникает писк в ушах. А хронический недуг чаще замечают родственники пациента, а не он сам, подчеркнул эксперт.
«Очень зависит от возраста пациента. Те, кто активно общаются в социальной среде, работают, они отмечают, что стало тяжеловато. Пациенты взрослые, пожилые — их приводят дети, внуки, родственники», — заключил врач.
Ранее невролог перечислила опасные причины шума в ушах. По её словам, негативное состояние может свидетельствовать о депрессии и тревоге.