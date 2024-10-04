Во Владивостоке требуют отменить концерт фем-блогерши Анны Ениной

Грядущий концерт блогерши-феминистки и рэперши Анны Ениной требуют отменить во Владивостоке. В сентябре в правоохранительные органы поступило заявление, в котором неравнодушные просят проверить её творчество.

Выступление Анны Ениной во Владивостоке на площадке Mix в рамках тура по РФ предварительно запланировано на 1 декабря. Однако, как передаёт издание Vladivostok1.RU, местные жители в социальных сетях требуют отменить концерт блогерши. Цены на билеты на концерт Ениной варьируются от 1,5 до 15 тысяч рублей.

Внимание к себе Енина привлекает не только со стороны неравнодушных активистов. В 2023 году глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина также инициировала проверку деятельности блогерши, однако та не дала результатов.

Блогерша Анна Енина стала известна благодаря освещению феминистских тем, а также расследованиям о насилии над женщинами со стороны известных представителей шоу-бизнеса. На данный момент она развивается в музыке, регулярно выпускает новые треки.