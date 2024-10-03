Песков высказался о всплывшем в Сети «чёрном списке» из 79 российских артистов

О «чёрных списках» артистов, которым якобы не разрешают выступать в России из-за их позиции по спецоперации на Украине, ничего не известно пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. Об этом он заявил корреспонденту RTVI после появления в Сети перечня из 79 артистов и коллективов, среди которых Иван Ургант, Валерий Леонтьев, «Браво», «Мумий Тролль», «Сплин», Наталья Подольская, Анна Седокова, Денис Клявер, Джиган, Александр Гудков, «Звери», Скриптонит, Макс Корж, Руслан Белый*, Найк Борзов, Манижа, Гуф, Instasamka, Аня Покров, Big Russian Boss.

«О списках ничего не знаем. Их много поддельных ходит», — сказал представитель Кремля.

У Пескова также уточнили, может ли позиция по СВО на Украине быть поводом для ограничения деятельности артиста на территории РФ. На это пресс-секретарь президента объяснил, что она «может вызывать неприятие организатора того или иного мероприятия». Он подчеркнул, что такие решения не имеет никакого отношения к Кремлю.