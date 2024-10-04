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Регион
4 октября, 09:23

Губернатор Клычков предупредил о ракетной опасности в Орловской области

В Орловской области действует режим ракетной опасности. С таким предупреждением выступил губернатор Андрей Клычков в своём телеграм-канале. Он призвал жителей отойти от окон и уйти в безопасное место.

«Внимание!!! В регионе объявлена ракетная опасность», — написал губернатор.

Девять дронов ВСУ сбили за ночь над Ростовской и Белгородской областями
Девять дронов ВСУ сбили за ночь над Ростовской и Белгородской областями

Войска киевского режима регулярно пытаются нанести удары по Орловской области. Чаще всего это нашествия дронов, которые ликвидируются силами противовоздушной обороны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / pangploy

Николай Рюмин
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