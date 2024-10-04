В Польше разгорелся скандал из-за «детской водки» в супермаркетах

В Польше разгорелся скандал из-за «детской водки». Как пишет портал bankier.pl , недавно в местных супермаркетах в продаже появились алкогольные коктейли, которые внешне похожи на упаковку детских соков. Многих поляков это возмутило, из-за чего в ситуацию пришлось вмешаться правительству страны.

Как только о проблеме начали трубит СМИ, премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал «кадровые последствия» для профильных чиновников. Своего поста, в частности, уже лишился директор Национального центра противодействия зависимостям Петр Яблоньский. Производитель «детской водки» уже заявил о прекращении выпуска продукта. Также из супермаркетов будет отозваны все тары. О возможных мерах в отношении компании не сообщается.