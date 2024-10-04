Вторжение украинских войск в Курскую область было организовано с целью провокации властей РФ на непропорционально жёсткий ответ, которые бы сорвал возможность проведения мирных переговоров. С таким заявлением выступил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ. По его словам, сама вылазка противника снова показала преступную сущность режима Владимира Зеленского.

«Никак не облегчая положение ВСУ в Донбассе, эта акция изначально была направлена на провоцирование России на непропорционально жёсткий ответ и на устранение предпосылок к урегулированию конфликта в обозримой перспективе», — отметил глава.