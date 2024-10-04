Авантюрой под Курском Украина хотела сорвать переговоры, заявил Бортников
Бортников: ВСУ вторглись под Курск в ожидании жёсткого ответа России
Вторжение украинских войск в Курскую область было организовано с целью провокации властей РФ на непропорционально жёсткий ответ, которые бы сорвал возможность проведения мирных переговоров. С таким заявлением выступил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ. По его словам, сама вылазка противника снова показала преступную сущность режима Владимира Зеленского.
«Никак не облегчая положение ВСУ в Донбассе, эта акция изначально была направлена на провоцирование России на непропорционально жёсткий ответ и на устранение предпосылок к урегулированию конфликта в обозримой перспективе», — отметил глава.
Напомним, солдаты киевского режима прорвались в Курскую область 6 августа. С начала данной операции ВСУ несут колоссальные потери, теряя в день по несколько сотен солдат. На сегодняшний день они лишились уже почти 20 тысяч человек.
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