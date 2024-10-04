Пользователи со всего мира пожаловались на бан аккаунтов в YouTube

В ночь на 4 октября YouTube начал активно блокировать аккаунты и удалять каналы. Это коснулось даже пользователей, не загружавших контент на платформу, сообщает портал 9to5Google.

Жалобы на бан поступали от многих юзеров из Азии, Европы, включая Россию, и США. Вскоре администрация YouTube назвала случившееся ошибкой. Как оказалось, у Google произошёл массовый сбой, из-за чего аккаунты были ошибочно заблокированы. В ближайшее время все учётные записи видеохостинг пообещал восстановить.