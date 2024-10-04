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4 октября, 10:04

Пользователи со всего мира пожаловались на бан аккаунтов в YouTube

YouTube по ошибке заблокировал аккаунты и удалил каналы пользователей

В ночь на 4 октября YouTube начал активно блокировать аккаунты и удалять каналы. Это коснулось даже пользователей, не загружавших контент на платформу, сообщает портал 9to5Google.

Жалобы на бан поступали от многих юзеров из Азии, Европы, включая Россию, и США. Вскоре администрация YouTube назвала случившееся ошибкой. Как оказалось, у Google произошёл массовый сбой, из-за чего аккаунты были ошибочно заблокированы. В ближайшее время все учётные записи видеохостинг пообещал восстановить.

Ранее Life.ru писал, что Google заплутал в санкциях и сделал Rutube эксклюзивом для американцев. Жители США уже активно изучают искусство русского стендапа и кулинарные мастер-классы по приготовлению пельменей, пошутили в пресс-службе отечественного видеохостинга.

В Белоруссии готовятся выпустить собственный аналог YouTube
В Белоруссии готовятся выпустить собственный аналог YouTube
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PixieMe

Наталья Демьянова
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