Пользователи со всего мира пожаловались на бан аккаунтов в YouTube
YouTube по ошибке заблокировал аккаунты и удалил каналы пользователей
В ночь на 4 октября YouTube начал активно блокировать аккаунты и удалять каналы. Это коснулось даже пользователей, не загружавших контент на платформу, сообщает портал 9to5Google.
Жалобы на бан поступали от многих юзеров из Азии, Европы, включая Россию, и США. Вскоре администрация YouTube назвала случившееся ошибкой. Как оказалось, у Google произошёл массовый сбой, из-за чего аккаунты были ошибочно заблокированы. В ближайшее время все учётные записи видеохостинг пообещал восстановить.
Ранее Life.ru писал, что Google заплутал в санкциях и сделал Rutube эксклюзивом для американцев. Жители США уже активно изучают искусство русского стендапа и кулинарные мастер-классы по приготовлению пельменей, пошутили в пресс-службе отечественного видеохостинга.
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