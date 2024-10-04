Курганские власти увеличат единовременную выплату для участников СВО в 2,5 раза

Жителям Курганской области, заключившим контракт с Минобороны РФ, будут выплачивать сумму в 2,5 раза больше прежней — 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков.

«С понедельника в 2,5 раза увеличиваем выплаты землякам, подписавшим контракт», — написал он в своем телеграм-канале.