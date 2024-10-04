Курганские власти увеличат единовременную выплату для участников СВО в 2,5 раза
Жителям Курганской области, заключившим контракт с Минобороны РФ, будут выплачивать сумму в 2,5 раза больше прежней — 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков.
«С понедельника в 2,5 раза увеличиваем выплаты землякам, подписавшим контракт», — написал он в своем телеграм-канале.
По словам главы региона, также будет выделено дополнительное финансирование на комплектование курганцев, принимающих участие в СВО. При этом предметы, обязательные для содержания контрактников, останутся неизменными. В первую очередь новоприбывшим бойцам понадобятся средства защиты, снаряжение, квадрокоптеры, генераторы и отеплители.
Ранее сообщалось, что военнослужащие из Брянской области, заключившие контракты с Минобороны России, будут получать по миллиону рублей. Об этом объявил губернатор Александр Богомаз.
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