Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшую неделю потеряли на всех направлениях спецоперации (СВО) более 16,6 тысячи военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 4 октября.

В частности, потери украинских войск в зоне ответственности группировки «Север» ВС РФ составили свыше 3 050 солдат, «Запад» — свыше 2 880 бойцов, «Юг» — до 5 110 человек, «Центр» — до 4 210 военных, «Восток» — до 890 бойцов, «Днепр» — до 510 солдат. Общее количество потерь ВСУ достигло 16 650 военнослужащих.