ВСУ за неделю лишились свыше 16,6 тысячи бойцов на всех направлениях СВО
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшую неделю потеряли на всех направлениях спецоперации (СВО) более 16,6 тысячи военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 4 октября.
В частности, потери украинских войск в зоне ответственности группировки «Север» ВС РФ составили свыше 3 050 солдат, «Запад» — свыше 2 880 бойцов, «Юг» — до 5 110 человек, «Центр» — до 4 210 военных, «Восток» — до 890 бойцов, «Днепр» — до 510 солдат. Общее количество потерь ВСУ достигло 16 650 военнослужащих.
А ранее Life.ru писал, что украинские войска за сутки потеряли до 720 бойцов в боях с группировкой «Юг» ВС России. В Минобороны уточнили, что Армия России уничтожила цех сборки беспилотников, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада, где хранились боеприпасы противника.
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