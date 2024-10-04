Российская ПВО сбила за неделю семь ATACMS и 540 дронов ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны за последнюю неделю ликвидировали семь ракет ATACMS и 540 беспилотников киевского режима. Об этом доложило Министерство обороны РФ.

«Сбиты <...> шесть управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 22 реактивных снаряда HIMARS производства США», — добавили в ведомстве.

В военном ведомстве добавили, что с начала спецоперации киевский режим лишился 646 самолётов, 283 вертолётов, более 18,5 тысячи танков и бронемашин, а также почти 27 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.