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4 октября, 10:43

Российская ПВО сбила за неделю семь ATACMS и 540 дронов ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны за последнюю неделю ликвидировали семь ракет ATACMS и 540 беспилотников киевского режима. Об этом доложило Министерство обороны РФ.

«Сбиты <...> шесть управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 22 реактивных снаряда HIMARS производства США», — добавили в ведомстве.

В военном ведомстве добавили, что с начала спецоперации киевский режим лишился 646 самолётов, 283 вертолётов, более 18,5 тысячи танков и бронемашин, а также почти 27 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.

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Помимо того, за прошедшую неделю потери в личном составе Вооружённых сил Украины на всех направлениях составили 16 650 военных. Больше всего вражеских солдат ликвидировали бойцы группировки «Юг» — до 5 110 человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Николай Рюмин
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