Почти три десятка групповых ударов обрушила Армия России на украинский ВПК за неделю
Армия РФ за неделю нанесла 29 групповых ударов по объектам ВПК Украины
Российские военные нанесли 29 групповых ударов, в том числе с помощью ракет «Кинжал» по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 4 октября.
«С 28 сентября по 4 октября ВС РФ нанесено 29 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве добавили, что в результате ударов уничтожены военные аэродромы ВСУ. Также ВС России поразили арсеналы, пункты временной дислокации, районы сосредоточения подразделений украинских войск, националистических формирований и иностранных наёмников.
А ранее Life.ru сообщал, что украинские войска за неделю потеряли свыше 16,6 тысячи бойцов на всех направлениях СВО. В Минобороны уточнили, что больше всего потерь ВСУ зафиксировано в зоне ответственности группировки «Юг» ВС РФ — до 5 110 человек.
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