Почти три десятка групповых ударов обрушила Армия России на украинский ВПК за неделю

Российские военные нанесли 29 групповых ударов, в том числе с помощью ракет «Кинжал» по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 4 октября.

«С 28 сентября по 4 октября ВС РФ нанесено 29 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что в результате ударов уничтожены военные аэродромы ВСУ. Также ВС России поразили арсеналы, пункты временной дислокации, районы сосредоточения подразделений украинских войск, националистических формирований и иностранных наёмников.