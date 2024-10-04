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4 октября, 11:39

Аргентина хочет вернуть Фолкленды после соглашения Маврикия и Британии по Чагосу

Аргентина намеревается восстановить суверенитет над Мальвинскими (Фолклендскими) островами. Об этом заявила министр иностранных дел латиноамериканской республики Диана Мондино в соцсети X, комментируя недавнее соглашение Великобритании с Маврикием о передаче архипелага Чагос. По словам чиновника, Буэнос-Айрес приветствует этот шаг, знаменующий «конец последней английской колонии в Африке».

«Следуя по пути, который мы начали, с помощью конкретных действий, а не пустой риторики мы собираемся восстановить полный суверенитет над нашими Мальвинскими островами», — написала она.

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Напомним, накануне премьер-министр Маврикия Правинд Джагнат заявил через социальные сети, что длительный процесс деколонизации страны в связи с возвращением архипелага Чагос в состав государства завершён. На данный момент Маврикий контролируется силами островного государства.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DaLiu

Мария Любицкая
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