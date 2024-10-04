Чихать хотели: Вирус с летальностью до 100 % не испугал ни турагентов, ни туристов
Эксперт по туризму Мкртчян: Никто, кроме Онищенко, не боится вируса Марбург
Геннадий Онищенко призвал готовиться к попаданию в Россию вируса Марбург. В конце сентября в Руанде заболели 26 человек, восемь из них умерли в страшных муках. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru
Потенциальная угроза распространения в мире восточноафриканского вируса Марбург не должна сказаться на сфере туризма, считают участники рынка. Так, вице-президент альянса турагентств России Алексан Мкртчян в беседе с Life.ru заявил, что человечество «живёт по соседству с вирусами тысячи лет», и продолжает жить дальше. Никаких резких движений в сторону ограничения полётов или передвижений граждан делать не следует, убеждён эксперт.
«Чего мы только не пережили — вспомните вирус Коксаки, страшный вирус Covid 19 и его модификации пережили. На этом фоне заверение отставного санитарного врача (Онищенко — прим. ред.) уже выглядят, просто смешными», — рассуждает собеседник Life.ru.
Мкртчян посетовал, что у россиян и так сейчас ограничены перевозки, мы много куда не летаем, поэтому никто не склонен переоценивать влияние вирусной угрозы на выполнение международных рейсов.
Ранее эпидемиолог и академик Геннадий Онищенко предупредил, что в России может появиться лихорадка Марбург, и специалистам нужно подготовиться к этому. По его словам, завоз инфекции в нашу страну — «вопрос не исключённый».
Вирус Марбург вызывает нарушение гомеостаза — постоянства внутренней среды организма, из-за этого возникает геморрагический синдром. У заразившихся начинается кровотечение из сосудов, также могут появиться кровоизлияния в слизистые оболочки на коже. Это тяжёлое заболевание с высокой летальностью. Всё, что известно об этом вирусе, читайте в материале Life.ru.