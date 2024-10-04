Президент Азербайджана уличил США в лицемерии из-за санкций

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Соединённые Штаты в манипулировании санкциями против его страны. Соответствующее заявление лидер закавказской республики сделал во время встречи с жителями города Джебраил, сообщает его пресс-служба.

Как напомнил Алиев, Вашингтон ввёл санкции против Баку в 1992 году, когда азербайджанские территории «находились под оккупацией». Однако в 2001 году действие ограничений было приостановлено. Алиев объяснил это тем, что американцы начали военную операцию в Афганистане и нуждались в поддержке со стороны Азербайджана.

«Пока американские войска находились в Афганистане, лидер США ежегодно временно отменял эти ограничения. Но, как только Штаты вывели свои войска из страны и это стало явным для мирового сообщества, санкции вновь были введены в действие против Азербайджана», — подчеркнул азербайджанский лидер.