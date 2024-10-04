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4 октября, 11:05

Президент Азербайджана уличил США в лицемерии из-за санкций

Алиев обвинил США в манипуляциях с санкциями против Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Соединённые Штаты в манипулировании санкциями против его страны. Соответствующее заявление лидер закавказской республики сделал во время встречи с жителями города Джебраил, сообщает его пресс-служба.

Как напомнил Алиев, Вашингтон ввёл санкции против Баку в 1992 году, когда азербайджанские территории «находились под оккупацией». Однако в 2001 году действие ограничений было приостановлено. Алиев объяснил это тем, что американцы начали военную операцию в Афганистане и нуждались в поддержке со стороны Азербайджана.

«Пока американские войска находились в Афганистане, лидер США ежегодно временно отменял эти ограничения. Но, как только Штаты вывели свои войска из страны и это стало явным для мирового сообщества, санкции вновь были введены в действие против Азербайджана», — подчеркнул азербайджанский лидер.

Ранее Алиев пообещал, что Азербайджан не присоединится к западным санкциям против России. При этом он отметил хорошие отношения Баку как с Москвой, так и с Киевом.

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Сайт президента Азербайджана

Наталья Демьянова
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