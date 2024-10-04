Вскрытие показало точную причину смерти «российского кита-шпиона», напугавшего норвежцев
NRK: «Российский кит-шпион» Хвалдимир погиб от бактериальной инфекции
Причиной смерти белухи Хвалдимира, которого в Норвегии прозвали «шпионом российского Военно-морского флота», стала бактериальная инфекция. Об этом сообщает NRK со ссылкой на результаты вскрытия.
В пасти белухи учёные нашли застрявшую 35 сантиметровую палку. На поверхности кожи кита было множество ран, которые интерпретируют как травмы, нанесённые голодными птицами. Изначально зоозащитники расценили дыры на коже как пулевые отверстия, однако местные полицейские полностью исключили такой сценарий. Внутри не было обнаружено никаких металлических пуль.
«Вскрытие показало, что его желудок был пуст. Кроме того, большинство органов вышли из строя. В проведённых расследованиях нет ничего, что могло бы установить, что именно человеческая деятельность непосредственно привела к смерти Хвалдимира», — отметили в полиции.
Напомним, кит-белуха Хвалдимир, прозванный российским шпионом, скончался у берегов Норвегии, в районе провинции Ругаланн. Кит стал популярным в 2019 году, когда всплыл в скандинавской стране с оборудованием для крепления экшн-камеры на теле.
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