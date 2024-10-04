Вскрытие показало точную причину смерти «российского кита-шпиона», напугавшего норвежцев

Причиной смерти белухи Хвалдимира, которого в Норвегии прозвали «шпионом российского Военно-морского флота», стала бактериальная инфекция. Об этом сообщает NRK со ссылкой на результаты вскрытия.

В пасти белухи учёные нашли застрявшую 35 сантиметровую палку. На поверхности кожи кита было множество ран, которые интерпретируют как травмы, нанесённые голодными птицами. Изначально зоозащитники расценили дыры на коже как пулевые отверстия, однако местные полицейские полностью исключили такой сценарий. Внутри не было обнаружено никаких металлических пуль.