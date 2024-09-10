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10 сентября, 19:52

Скелет «российского кита-шпиона» выставят в музее

Скелет «российского кита-шпиона» Хвалдимира отдадут в музей естественной истории

Кит-белуха Хвалдимир. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / marinemind_org

Кит-белуха Хвалдимир. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / marinemind_org

Скелет умершего у берегов Норвегии кита-белухи Хвалдимира будет передан в музей естественной истории и ботанический сад при университете Агдера. Соответствующая информация озвучена норвежским управлением рыболовства.

«Совместно с ветеринарным институтом, проводившим вскрытие кита, было принято решение, что музей естественной истории и ботанический сад при университете Агдера могут получить останки», — заявили в ведомстве.

Обычно, останки животных после вскрытия уничтожаются, но ситуация с Хвальдимиром исключение. Как рассказал глава ведомства и экс-министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен, кости кита оставят для потомков.

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Напомним, кит-белуха Хвалдимир, которого на Западе окрестили российским шпионом, скончался у берегов Норвегии, в районе провинции Ругаланн. Согласно заключению, причиной смерти Хвалдимира стала палка размером 35 на 3 сантиметра, застрявшая у него во рту. Кит получил известность в 2019 году, когда появился в скандинавской стране с аппаратурой для крепления экшн-камеры на теле.

Илья Попов
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