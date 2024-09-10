Скелет «российского кита-шпиона» выставят в музее

Скелет умершего у берегов Норвегии кита-белухи Хвалдимира будет передан в музей естественной истории и ботанический сад при университете Агдера. Соответствующая информация озвучена норвежским управлением рыболовства.

«Совместно с ветеринарным институтом, проводившим вскрытие кита, было принято решение, что музей естественной истории и ботанический сад при университете Агдера могут получить останки», — заявили в ведомстве.