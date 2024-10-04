Москвичам обещали дожди на грядущей неделе

Следующая неделя принесёт жителям столицы дождливую погоду. В понедельник, 7 сентября, весь день ожидаются осадки, и он станет самым пасмурным. Об этом «Москве 24» рассказала специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Дело в том, что погоду будет определять область пониженного атмосферного давления, и дождь будет лить практически целые сутки», — подчеркнула синоптик.

Однако температура воздуха в Москву днём прогреется до 15-17 градусов. Дождь местами сохранится во вторник и среду, 8-9 октября. При этом столбики термометров покажут 12-17 градусов.

С 10 октября и до конца недели существенных осадков в городе не ожидается. И хоть ночью температура воздуха может опуститься до единицы, днём она установится в пределах 10-12 градусов. Похолодание ожидается лишь к середине месяца, уточнила эксперт.