Журналистку, расстроившую Мизулину, «взяли на карандаш»

В Челябинске заинтересовались журналисткой, которая задала главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной неудобный вопрос. Как пишет 74.ru, девушка поинтересовалась, почему у общественницы и известной защитницы несовершеннолетних в Сети нет детей. В ответ та заявила: «личную жизнь не обсуждаю».

«Откуда у вас такая информация?», — добавила Мизулина.

По словам журналистки, после этого к ней подошли «люди в штатском», проверили и сфотографировали её паспорт. Также мужчины поинтересовались образованием корреспондента, а после назвали имя знакомого девушки, который был замечен в участии в несанкционированной политической деятельности.

Как заявили очевидцы, находившиеся ближе к Мизулиной, она обратилась к этим мужчинам и попросила «пробить по базе» журналистку,