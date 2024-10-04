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4 октября, 12:46

Журналистку, расстроившую Мизулину, «взяли на карандаш»

В Челябинске проверили журналистку, которая задала Мизулиной вопрос о детях

Екатерина Мизулина в Челябинске. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина в Челябинске. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

В Челябинске заинтересовались журналисткой, которая задала главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной неудобный вопрос. Как пишет 74.ru, девушка поинтересовалась, почему у общественницы и известной защитницы несовершеннолетних в Сети нет детей. В ответ та заявила: «личную жизнь не обсуждаю».

«Откуда у вас такая информация?», — добавила Мизулина.

По словам журналистки, после этого к ней подошли «люди в штатском», проверили и сфотографировали её паспорт. Также мужчины поинтересовались образованием корреспондента, а после назвали имя знакомого девушки, который был замечен в участии в несанкционированной политической деятельности.

Как заявили очевидцы, находившиеся ближе к Мизулиной, она обратилась к этим мужчинам и попросила «пробить по базе» журналистку,

Мизулина обратилась в Генпрокуратуру в связи с жалобами на запреты школьникам выходить в туалет
Мизулина обратилась в Генпрокуратуру в связи с жалобами на запреты школьникам выходить в туалет

Недавно Екатерина Мизулина выступила против введения ответственности для родителей, потакающих своим детям-квадроберам и выгуливающих их на поводке. Она считает, что изымать таких детей из семей — слишком радикальная мера.

Николай Рюмин
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