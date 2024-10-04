Журналистку, расстроившую Мизулину, «взяли на карандаш»
В Челябинске проверили журналистку, которая задала Мизулиной вопрос о детях
Екатерина Мизулина в Челябинске. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина
В Челябинске заинтересовались журналисткой, которая задала главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной неудобный вопрос. Как пишет 74.ru, девушка поинтересовалась, почему у общественницы и известной защитницы несовершеннолетних в Сети нет детей. В ответ та заявила: «личную жизнь не обсуждаю».
«Откуда у вас такая информация?», — добавила Мизулина.
По словам журналистки, после этого к ней подошли «люди в штатском», проверили и сфотографировали её паспорт. Также мужчины поинтересовались образованием корреспондента, а после назвали имя знакомого девушки, который был замечен в участии в несанкционированной политической деятельности.
Как заявили очевидцы, находившиеся ближе к Мизулиной, она обратилась к этим мужчинам и попросила «пробить по базе» журналистку,
Недавно Екатерина Мизулина выступила против введения ответственности для родителей, потакающих своим детям-квадроберам и выгуливающих их на поводке. Она считает, что изымать таких детей из семей — слишком радикальная мера.