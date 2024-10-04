«Надо чётко понимать»: В правительстве анонсировали прекращение нелегальной миграции в РФ

В России больше не будет нелегальной миграции. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин по итогам заседания межправкомиссии России и Таджикистана по торгово-экономическому сотрудничеству, которое состоялось в Душанбе.

«Нелегальной миграции нас в стране больше не будет, надо это чётко понимать», — заявил Хуснуллин.

Зампред правительства добавил, что Москва и Душанбе должны организовать подрабочую группу и «расписать все действия, связанные с обеспечением безопасности двух стран». Это поможет понять, кто приезжает в РФ, а кто уезжает. Хуснуллин заверил, что все неурегулированные вопросы будут урегулированы. Законодательство РФ претерпит серьёзные изменения в сфере миграции с 5 февраля, напомнил вице-премьер. В связи с этим необходимом провести обширную разъяснительную и организационную работу.

«Нам нужно переходить к действительно эффективным решениям в области миграции, которые будут способствовать укреплению взаимопонимания между нашими дружественными народами и приносить пользу экономикам наших стран», — заявил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.