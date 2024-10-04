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4 октября, 13:06

Власти Украины сократили до недели срок явки в военкомат по повестке

Власти Украины резко сократили время, за которое призывник обязан явиться в военкомат после получения повестки. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на правительственные документы.

Теперь у призывников есть 7-10 дней для явки, вместо 14 дней. Так, десятидневный срок положен только жителям области, у тех, кто находится в административном центре есть всего неделя.

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Недавно в Садгорском районном суде Черновцов сотруднику территориального центра комплектования (ТЦК) был назначен штраф в размере 850 гривен (примерно $20) за избиение военнообязанного. Во время конфликта служащий дал мужчине подзатыльник.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Николай Рюмин
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