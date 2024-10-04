Власти Украины сократили до недели срок явки в военкомат по повестке

Власти Украины резко сократили время, за которое призывник обязан явиться в военкомат после получения повестки. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на правительственные документы.

Теперь у призывников есть 7-10 дней для явки, вместо 14 дней. Так, десятидневный срок положен только жителям области, у тех, кто находится в административном центре есть всего неделя.