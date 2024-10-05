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5 октября, 06:00

Украинку с плоскогубцами и болторезом задержали в Псковской области

Гражданку Украины без документов задержали с плоскогубцами и болторезом в Псковской области. Как сообщает SHOT, задержанная заявила, что следовала в Россию якобы «по личным мотивам».

По данным телеграм-канала, на территорию нашей страны украинка попала в результате незаконного пересечения границы с Эстонией. Её задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ по Псковской области. Во время осмотра в сумке правоохранители нашли болторез с плоскогубцами, а также фонарик, походные спички, газовую горелку.

Содержимое сумки арестованной украинки. Фото © Telegram / SHOT

Содержимое сумки арестованной украинки. Фото © Telegram / SHOT

Поймать украинку удалось в лесу в Псковской области. Фото © Telegram / SHOT

Поймать украинку удалось в лесу в Псковской области. Фото © Telegram / SHOT

В настоящее время женщина арестована. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы РФ», расследование продолжается.

Сотрудники в ЛНР ФСБ задержали украинку, наводившую ракеты Киева на цели
Сотрудники в ЛНР ФСБ задержали украинку, наводившую ракеты Киева на цели

Ранее Life.ru сообщал, о том как сотрудники ФСБ задержали в Севастополе двоих россиянок. Женщины около года передавали украинским военным разведчикам данные об объектах российских Вооружённых сил. Сейчас обе задержанные находятся в СИЗО.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Наталья Демьянова
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