Украинку с плоскогубцами и болторезом задержали в Псковской области

Гражданку Украины без документов задержали с плоскогубцами и болторезом в Псковской области. Как сообщает SHOT, задержанная заявила, что следовала в Россию якобы «по личным мотивам».

По данным телеграм-канала, на территорию нашей страны украинка попала в результате незаконного пересечения границы с Эстонией. Её задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ по Псковской области. Во время осмотра в сумке правоохранители нашли болторез с плоскогубцами, а также фонарик, походные спички, газовую горелку.

Содержимое сумки арестованной украинки. Фото © Telegram / SHOT

Поймать украинку удалось в лесу в Псковской области. Фото © Telegram / SHOT

В настоящее время женщина арестована. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы РФ», расследование продолжается.