«Американцам всё равно»: Лукашенко заявил, что белорусы готовы помочь восстановить Украину
Лукашенко: Белоруссия готова помочь Украине с восстановлением после конфликта
Белоруссия готова помочь Украине в восстановлении страны, заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, США точно не придут на помощь Киеву после завершения конфликта.
Лукашенко указал, что пока Киевом управляют американцы и если что-то нужно решить, Владимир Зеленский сразу летит в Вашингтон.
«Он не едет в Минск и Москву, чтобы договориться и в конце концов закончить эту войну. Он думает, что американцы восстановят Украину после войны и они будут «заможнымi», крепкими, мудрыми. Никто их восстанавливать не будет. Власть поменяется — скажут: «Володя, ты кто такой?», — приводит слова Лукашенко «БелТА».
Политик призвал власти Украины взять голову в руки и понять, что им придётся восстанавливать страну. А помогут в этом соседи-белорусы, отметил Лукашенко.
Ранее Александр Лукашенко допустил, что Минск мог бы сотрудничать с Киевом на тех же партнёрских принципах, что и с ДНР. По словам белорусского лидера, республика выстроил крепкое сотрудничество с регионом, даже когда он входил в состав Незалежной.
Life.ru