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4 октября, 13:49

«Американцам всё равно»: Лукашенко заявил, что белорусы готовы помочь восстановить Украину

Лукашенко: Белоруссия готова помочь Украине с восстановлением после конфликта

Белоруссия готова помочь Украине в восстановлении страны, заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, США точно не придут на помощь Киеву после завершения конфликта.

Лукашенко указал, что пока Киевом управляют американцы и если что-то нужно решить, Владимир Зеленский сразу летит в Вашингтон.

«Он не едет в Минск и Москву, чтобы договориться и в конце концов закончить эту войну. Он думает, что американцы восстановят Украину после войны и они будут «заможнымi», крепкими, мудрыми. Никто их восстанавливать не будет. Власть поменяется — скажут: «Володя, ты кто такой?», — приводит слова Лукашенко «БелТА».

Политик призвал власти Украины взять голову в руки и понять, что им придётся восстанавливать страну. А помогут в этом соседи-белорусы, отметил Лукашенко.

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Лукашенко: Минск поможет Украине, если Польша попытается «оттяпать» часть страны

Ранее Александр Лукашенко допустил, что Минск мог бы сотрудничать с Киевом на тех же партнёрских принципах, что и с ДНР. По словам белорусского лидера, республика выстроил крепкое сотрудничество с регионом, даже когда он входил в состав Незалежной.

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Life.ru

Никита Никонов
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