«Американцам всё равно»: Лукашенко заявил, что белорусы готовы помочь восстановить Украину

Белоруссия готова помочь Украине в восстановлении страны, заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, США точно не придут на помощь Киеву после завершения конфликта.

Лукашенко указал, что пока Киевом управляют американцы и если что-то нужно решить, Владимир Зеленский сразу летит в Вашингтон.

«Он не едет в Минск и Москву, чтобы договориться и в конце концов закончить эту войну. Он думает, что американцы восстановят Украину после войны и они будут «заможнымi», крепкими, мудрыми. Никто их восстанавливать не будет. Власть поменяется — скажут: «Володя, ты кто такой?», — приводит слова Лукашенко «БелТА».

Политик призвал власти Украины взять голову в руки и понять, что им придётся восстанавливать страну. А помогут в этом соседи-белорусы, отметил Лукашенко.